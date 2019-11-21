Песков - о зверствах российских наёмников в Сирии: "Это не наш вопрос"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование "Новой газеты" о жестоком убийстве сирийца российскими наёмниками.

Песков сначала заявил, что не видел опубликованную изданием видеозапись убийства, а затем добавил, что это "не наш вопрос, не вопрос администрации президента".

Отдельно пресс-секретарь Путина подчеркнул, что произошедшее "в любом случае не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии, что бы там ни публиковалось", поэтому опасения за репутацию российской армии "абсолютно беспочвенны".

Ранее "Новая газета" опубликовала видеозапись жестокого убийства сирийца несколькими людьми в военной форме и говорящих по-русски. На кадрах они забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами.

Издание провело расследование видеозаписи убийства и установило, что один из четырёх палачей - служивший в группе разведки "ЧВК Вагнера" Станислав Д. Его фамилию "Новая газета" не раскрыла в целях безопасности его семьи. В редакции, при этом, подчеркнули, что располагают копией паспорта бойца, собственноручно заполненной анкетой службы безопасности "ЧВК Вагнера", распиской о неразглашении информации и автобиографией. Также "Новая газета" сообщила, что ранее Станислав Д. служил в полиции Ставрополя.

По данным арабских СМИ, убитого сирийца зовут Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии, откуда он дезертировал, но был пойман. Убийство предположительно произошло в 2017 году в районе месторождения Шаир в сирийской провинции Хомс.

Именно весной 2017 года подразделения "ЧВК Вагнера" вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" с месторождения Шаир. Это подтверждено протоколом согласований между Сирийской государственной генеральной нефтяной корпорацией и российской компанией "Евро Полис". По договору с сирийскими властями фирма обязалась освободить захваченные боевиками месторождения и обеспечить их безопасность. За это она получала 25% от добычи на них нефти и газа.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы которого, по данным журналистских расследований, принимали участие в боевых операциях в Сирии и на востоке Украины. Также "вагнеровцы" охраняют в африканских странах правительственные и промышленные объекты, инструктируют и тренируют местных военных.

Спонсором "ЧВК Вагнера" СМИ называют приближённого к Владимиру Путину питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Также со структурами Пригожина связана и компания "Евро Полис".

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народнохозяйственными вопросами".

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