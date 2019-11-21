Свидетель по делу "Седьмой студии" рассказала об угрозах на допросе

Свидетель по делу "Седьмой студии" Алиса Махмутова столкнулась с давлением со стороны следователя в ходе допроса. Об этом рассказала на заседании Мещанского суда в Москве, сообщает "Коммерсант". По словам Махмутовой, руководитель следственной группы угрожал ей перевести из статуса свидетеля в подозреваемые, если она расскажет о том, что в работе театральной студии все было по закону.

Допрос, о котором рассказала свидетель, состоялся в июле 2017 года. Махмутова рассказала, что допрашивали её шесть часов. При этом ей не предоставили воду и запретили покидать кабинет. Допрос вёлся без адвоката. Свидетель также сообщила, что не жаловалась на действия следствия. Махмутова объяснила это страхом.

Судья на заседании сообщила, что следователя, допрашивавшего Махмутову, вызовут для дачи показаний.



По делу "Седьмой студии" проходят руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, а также Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Вину подсудимые не признают и считают обвинения абсурдными. Еще одна обвиняемая по делу – бывший главный бухгалтер Нина Масляева – признала вину и дала показания на участников проекта. Её дело выделено в отдельное производство.