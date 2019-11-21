Сербия заявила о подлинности видео с вероятным сотрудником ГРУ

Президент Сербии Александр Вучич заявил о подлинности видеозаписи, на которой предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Клебан вербует высокопоставленного сербского чиновника.

Выступая после заседания Совета национальной безопасности, Вучич отметил, что видеозапись была сделана в конце декабря 2018 года. Агентство военной безопасности было в курсе встречи. Белграду известны и другие сотрудники российских спецслужб, находящиеся в Сербии, сказал сербский президент. Он подчеркнул, что страна не изменит своей политики по отношению к Кремлю.

Сербские СМИ сообщили о видеозаписи 20 ноября. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикацию провокационной. Дипломат обратила внимание на то, что информация появилась в прессе в преддверии встречи президентов России и Сербии. Ожидается, что лидеры государств встретятся 4 декабря в Сочи. Вучич подтвердил, что не собирается отменять поездку из-за "шпионского скандала".

Москва и Белград имеют прочные политические и экономические связи. Кремль поддерживает Сербию в отказе признать независимость частично признанного Косова. На вооружении в сербской армии имеется российская техника.