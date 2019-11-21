Рандеву в "Черной овце". Новое фиаско ГРУ в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич обнародовал инициалы человека, получающего на опубликованном 17 ноября видео деньги от помощника военного атташе посольства России в Сербии Георгия Клебана. Это подполковник сербской армии в отставке "Z.K." Вучич заявил, что не считает виновным в произошедшем Владимира Путина и призвал "не забывать" все то, что "Россия сделала для Сербии", назвав ее "братской страной". Президент Сербии также подтвердил, что на видео – Георгий Клебан и сказал, что сербским спецслужбам известно и о других контактах военных этой страны с представителями российской военной разведки.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Сербии по поручению президента страны Александра Вучича начали расследование в связи с публикацией видео, на котором человек, названный в описании "офицером ГРУ Георгием Викторовичем Клебаном", передает пакет с деньгами другому человеку, названному "высокопоставленным сербским чиновником". Клебан, судя по имеющимся в открытых источниках свидетельствах, после этого инцидента покинул Сербию. Это уже второй провал российской разведки в стране, которую принято считать одним из главных союзников Москвы в Европе: ранее именно сербские спецслужбы помогли властям Черногории доказать причастность ГРУ к попытке государственного переворота в этой стране накануне парламентских выборов в 2016 году.

"Братские отношения"

"Мы уверены, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", – сказал в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлена встреча Георгия Клебана и "Z.K." По словам Пескова, в Кремле "не знают, что это за инцидент, и здесь еще нужно разобраться". Александр Вучич должен приехать в Россию с официальным визитом совсем скоро, 4 декабря, и история с российским шпионом и подкупом отставного сербского офицера может создать далеко не самый приятный фон накануне встречи Вучича в Сочи с Владимиром Путиным, которая станет для них уже 17-й по счету. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, обнародование видео является "наскоро сотряпанной провокацией", призванной "настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов".

С сербской стороны ситуация в связи с публикацией видео выглядела крайне серьезной еще в четверг. Как сообщали сербские СМИ, за последние сутки Александр Вучич несколько раз встречался с министром обороны Сербии Александром Вулиным и нынешним главой Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованичем. Ради обсуждения шпионского скандала Александр Вулин в среду даже покинул в срочном порядке сессию сербского парламента, охарактеризовав публикацию видео как "попытку дистанцировать Сербию от ее политики военного нейтралитета" (принятой властями Сербии в 2006 году).

Подлинность видео в среду подтвердило Агентство информационной безопасности Сербии (основная гражданская спецслужба страны), а его представитель подтвердила СМИ: спецслужбе известно, что было предметом сделки между Клебаном и Z.K. В четверг в Белграде состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности, после которого президент страны рассказал журналистам, что сербским спецслужбам удалось задокументировать и другие контакты Клебана с сербскими военными, во время которых тот передавал им деньги.

Несмотря на это, Вучич заявил, что не винит в случившемся Владимира Путина и не считает, что тот был в курсе операции с участием Клебана и Z.K. Александр Вучич старался говорить о России в контексте случившегося как можно более спокойно, сказав, что Сербия "не собирается вступать в НАТО или ОДКБ", планирует продолжать "независимую политику" и придерживаться военного нейтралитета. Вучич практически ничего не сказал о том, что могло стоять за передачей денег Клебаном подполковнику Z.K., отметив лишь, что ранее Z.K. "контактировал также с хорватскими спецслужбами". По словам Вучича, в ответ на действия не только России, но и других стран Сербия усилила контрразведывательную активность.

Утром в четверг Александр Вучич, как сообщало агентство "Интерфакс", встретился с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко – по официальной версии, впрочем, речь шла только о подготовке визита сербского президента в Россию.

"Черная овца" и пакет с деньгами

Видео, которое стало причиной скандала, еще 17 ноября было опубликовано на YouTube анонимным пользователем, скрывающимся за ником "Kdjuey Lskduf". Уведомления о публикации записи получили многие журналисты, в том числе Радио Свобода – пользователь твиттера с похожим ником, "kdjuey", в этот же день, 17 ноября, разместил ссылку на видео в своем аккаунте, который был зарегистрирован в ноябре 2019 года и где до этого не было ни одного твита. Вслед за этим "kdjuey" написал еще несколько твитов, в которых отметил аккаунты десятков мировых и европейских СМИ, а также независимых расследователей. В описании видео и в одном из твитов был один и тот же текст: "Русские шпионы коррумпируют Сербию. На этом видео – офицер ГРУ, полковник Георгий Викторович Клебан, который дает деньги своему сербскому агенту, высокопоставленному сербскому чиновнику. Вот что россияне с нами делают, такие они "друзья"".

Помимо этого, в одном из твитов был отмечен официальный аккаунт президента Сербии и содержался вопрос к нему: "Что сделает с этим Александр Вучич?".

Видеозапись сделана с нескольких точек и, вероятно, является результатом давно установленной профессиональной слежки за Z.K. Точная дата съемки видео, как сказал вечером в четверг Александр Вучич - 24 декабря 2018 года. Лицо и номера автомобиля Z.K. на видео тщательно размыты. Сначала в ролике показано, как Z.K. подходит к своей машине и кладет в нее пластиковый пакет. Затем показано, как он встречается на автомобильной парковке с человеком, якобы являющимся Георгием Клебаном. Он обнимается со своим визави, обменивается с ним рукопожатием, затем они заходят в паб "Черная овца" (вывеска этого заведения, расположенного на берегу Дуная в белградском районе Земун, отчетливо видна на видео). На следующих кадрах, снятых из-за соседнего столика, Клебан и Z.K. пьют пиво, потом выходят на улицу и прощаются. В заключительной части видео еще одна камера, установленная, судя по всему, прямо в машине Z.K., запечатлевает, как он открывает пластиковый пакет, достает из него конверт с деньгами и начинает пересчитывать купюры.

Сходство человека на видео и Георгия Клебана еще до того, как имя россиянина назвал Александр Вучич, подтверждил расследователь группы Bellingcat Христо Гроздев. В интернете есть несколько общедоступных снимков бывшего помощника военного атташе: например, в октябре 2017 года он участвовал в церемонии возложения цветов к могилам матросов-красноармейцев в городе Нови-Сад, а годом ранее посетил школу при посольстве России в Сербии, выступив перед учениками 1 сентября во время "урока мира". Кроме того, в интернете есть несколько видеозаписей, на которых отчетливо виден Клебан: например, 9 мая 2018 года он возлагал венки к памятнику погибшим советским солдатам в Суботице.

Министерство иностранных дел Сербии в среду подтвердило балканской службе Радио Свобода, что Георгий Клебан занимал должность помощника военного атташе посольства России в Сербии до июня 2019 года. Сейчас на сайте посольства уже нет его имени в списке сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны, однако оно есть в более ранних версиях сайта, сохранившихся в интернете. Судя по "слепкам" страницы на сайте Wayback Machine, имя Клебана в числе сотрудников впервые появляется там впервые в марте 2016 года, а в последний раз – в мае 2019-го.

Тот факт, что Клебан покинул Сербию в июне 2019 года, причем, вероятнее всего, сделал это не собственной воле, подтверждает и комментарий его сына в инстаграме: отвечая 20 августа на вопрос одного из своих сербских друзей о том, когда он вернется в Сербию, сын Клебана пишет "вероятно, никогда". Последнее видео сына, снятое в Белграде и опубликованное в его инстаграме, датируется 14-м июня.

Присутствие сотрудника ГРУ на должности помощника военного атташе вряд ли можно назвать удивительным, хотя подтвердить информацию о непосредственной причастности Клебана к этому ведомству из официальных российских источников Радио Свобода не удалось. Как отмечает Христо Грозев, в России Георгий Клебан, как и полагается помощнику военного атташе, был зарегистрирован в здании Военной академии Генштаба, а вот его жене, возможно, адрес регистрации "для прикрытия" сделать не догадались – как следует из имеющихся в распоряжении Bellingcat баз данных, она "прописана" по адресу общежития спецназа ВДВ.

Сербия между Россией и НАТО

Это не первый провал российских спецслужб в Сербии, который может осложнить отношения этой страны с Россией. В 2016 году черногорская прокуратура благодаря слежке, установленной сербскими спецслужбами за бывшим заместителем российского военного атташе в Польше Эдуардом Шишмаковым, смогла доказать его причастность к организации неудавшегося госпереворота накануне парламентских выборов в Черногории. Специальный прокурор Миливое Катнич, который вел это дело, в мае 2018 года заявил в суде, что схожий сценарий ГРУ планировало и в соседней Сербии, рассматривая возможность отстранения от власти нынешнего президента Александра Вучича.

Как отмечает Христо Грозев из Bellingcat, вероятнее всего, в Сербии продолжается негласная война спецслужб, в первую очередь – Агентства информационной безопасности и Агентства военной безопасности. Цель этой войны – убедить президента Вучича в необходимости сделать прозападный или пророссийский выбор в своей политике.

В 2015 году Петар Цветкович, глава Агентства по военной безопасности Сербии, а ныне - заместитель начальника Генштаба сербской армии заявлял, что на Сербию "оказывается серьезное внешнеполитическое давление" в связи с ее позицией военного нейтралитета. Цветкович не уточнял, о чьем давлении он говорит, однако в НАТО за последние годы не раз критиковали участие сербских военных в совместных учениях с российской армией, хотя и признавали право Белграда на такое сотрудничество. Эти учения и программа модернизации сербской армии с российской помощью начались в 2014 году, после визита Владимира Путина на первый за 30 лет военный парад в Белграде. С тех пор совместные российско-сербские военные учения проходят все чаще и чаще: последние из них, с использованием ракетных систем С-400 и батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", завершились 28 октября. В российском правительстве сообщали, что Белград заинтересован в покупке "Панцирей" и С-400 у Москвы, однако пока о таком контракте официально не сообщалось. Среди других, уже заключенных соглашений можно отметить контракт на поставку трех ударных вертолетов Ми-35М и четырех транспортных Ми-17В5, а также передачу Сербии в 2017 году в рамках "военно-технической помощи" шести истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.

Все это не мешает Белграду принимать военную помощь и от Запада: в январе 2015 года в Сербии вступил в силу "Индивидуальный план партнерства с НАТО" –​ высшая форма сотрудничества, возможная между Североатлантическим союзом и страной, не входящей в него. С 2014 года, по оценке сербского исследовательско-издательского центра Demostat, Сербия получила от стран НАТО помощь на сумму в 12 миллионов евро.