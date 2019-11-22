Леонид Парфёнов получил спецприз премии "Просветитель"

В Москве вручили премию "Просветитель" за лучшие научно-популярные книги и цифровые проекты на русском языке.
Премию в номинации "Гуманитарные науки" получила Елена Осокина с книгой "Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина". Победителем в категории "Естественные и точные науки" стал автор книги "0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия" Петр Талантов.
Кроме того, впервые была вручена премия "Просветитель.Digital". Гран-при получили создатели подкаста "Остарбайтеры". В категории "Звук" её обладателем стал проект "Детская комната Arzamas". Специальный приз за вклад в цифровую культуру получил журналист Леонид Парфёнов.
В состав жюри в этом году вошли российский физик Алексей Семихатов, поэт и математик Евгений Бунимович, профессор РАН Александр Марков, филантроп и основатель премии Дмитрий Зимин и другие.
- Премия "Просветитель" вручается с 2008 года. Она была учреждена фондом "Династи"» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания "иностранным агентом". С 2016 года премию поддерживает Zimin Foundation.
- Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.
- Финалисты премии получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат — 700 тысяч рублей.
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