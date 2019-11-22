Сотрудник ФБР мог совершить подлог в ходе "российского расследования"

Сотрудник ФБР мог внести изменения в документ в ходе расследования российского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в черновике отчета генерального инспектора Министерства юстиции, сообщает CNN. По данным телеканала, документ касается одобренной судом слежки за бывшим советником избирательного штаба Дональда Трампа.
Имя человека, который мог это сделать исправления, не раскрывается. Известно, что он не является высокопоставленным сотрудником ФБР. Источники The Washington Post полагают, он мог работать под началом Питера Строка, бывшего заместителя помощника директора ФБР. Вероятный подлог может говорить о правонарушениях со стороны ФБР при расследовании.
CNN отмечает, что информация об изменениях в документе войдёт в отчёт генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица. Он занимается анализом "российского расследования", проведённого ФБР. Публикация документа намечена на 9 декабря. Действия ФБР также расследует Генпрокуратура.
О том, повлияли ли возможные исправления на ход расследования, не сообщается.
- В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс, но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
- Дональд Трамп называл расследование "охотой на ведьм". Он утверждает, что его инициировали его политическое противники - демократы ещё в ходе предвыборной кампании в 2016 году. Президент и его сторонники утверждают, что спецслужбы начали слежку за сотрудниками его штаба, поверив так называемому "досье", которое по заказу демократов составил бывший агент британской разведки Кристофер Стил. В этом досье говорилось о предполагаемых связях Трампа с Россией. В ФБР отрицали, что использовали его как предлог для начала расследования.
- Деятельность агентов ФБР, начавших расследование предполагаемых связей кампании Трампа с Россией, расследует по поручению министра юстиции прокурор Джон Дарэм.
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