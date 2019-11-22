Сотрудник ФБР мог совершить подлог в ходе "российского расследования"

Сотрудник ФБР мог внести изменения в документ в ходе расследования российского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в черновике отчета генерального инспектора Министерства юстиции, сообщает CNN. По данным телеканала, документ касается одобренной судом слежки за бывшим советником избирательного штаба Дональда Трампа.

Имя человека, который мог это сделать исправления, не раскрывается. Известно, что он не является высокопоставленным сотрудником ФБР. Источники The Washington Post полагают, он мог работать под началом Питера Строка, бывшего заместителя помощника директора ФБР. Вероятный подлог может говорить о правонарушениях со стороны ФБР при расследовании.

CNN отмечает, что информация об изменениях в документе войдёт в отчёт генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица. Он занимается анализом "российского расследования", проведённого ФБР. Публикация документа намечена на 9 декабря. Действия ФБР также расследует Генпрокуратура.

О том, повлияли ли возможные исправления на ход расследования, не сообщается.