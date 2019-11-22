Московская аптечная сеть начала продавать лекарства в кредит

Крупная аптечная сеть в Москве начала продавать лекарства в кредит. Займы рассчитаны на пациентов, которым требуются лекарства дороже 500 рублей. В 2019 году продажи лекарств в аптеках снизились впервые с 2015 года, исследователи рынка связывают это с падением реальных доходов населения.

О начале эксперимента по кредитованию клиентов газете “Коммерсантъ” рассказали в аптечной сети “Самсон-фарма”. Там рассчитывают выдавать кредиты под 23 процента годовых пациентам, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами — такими в аптеке называют лекарства ценой от 500 рублей. Аналогичную услугу планирует запустить ещё одна аптечная сеть — “Озёрки”.

В “Самсон-фарме” ожидают, что кредитование принесет сети до 10 процентов дополнительной выручки в 2020 году. В 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015 снизились на 1,5 процента, подсчитали в исследовательской DSM Group. Динамику там связывают с падением реальных доходов населения и его вынужденной экономией.

Реальные доходы населения страны падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году показали околонулевой рост в 0,1 процента, следует из данных Росстата. Падение продолжилось и в первом квартале 2019 года. В апреле Центробанк России выразил обеспокоенность закредитованностью населения России. Статистика показывает, что самые бедные россияне получают самую большую долговую нагрузку.

В 2019 году продавать товары в кредит стали продуктовые магазины. В 2019 году половина российских заёмщиков направляла на платежи по кредитам более 50 процентов своего ежемесячного дохода.