Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу назвал "шокирующим" материал "Новой газеты" о жестоком убийстве сирийца, в котором, предположительно, участвовали бойцы российской частной военной кампании Вагнера. Он не стал комментировать, будут ли российские следственные органы проводить расследование по факту публикации.
20 ноября "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается, что российские наёмники могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству жителя Сирии. Журналисты утверждают, что им удалось установить личность одного из подозреваемых.
В четверг, отвечая на вопрос о расследовании, Песков заявил , что ещё не знаком с ним, и добавил, что это "не вопрос администрации президента", подчеркнув, что произошедшее "в любом случае не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии".
В пятницу Песков признал, что ему "удалось ознакомиться" с фотографиями и видеозаписью расправы над сирийцем, и назвал их "действительно шокирующими". По словам Пескова, Кремль "не имеет никакого отношения" к лицам, фигурирующим на видео. Пресс-секретарь президента также сказал, что не знает, насколько оправданы выводы "Новой газеты" о личностях совершивших преступление.
По словам Пескова, российские правоохранительные органы будут расследовать информацию "Новой газеты", если "посчитают необходимым".
На видеозаписи, опубликованной "Новой газетой" (её фрагменты публиковались в Сети ранее), несколько говорящих по-русски людей в в униформе, забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами.
Издание провело расследование видеозаписи убийства и установило, что один из четырёх предполагаемых убийц – служивший в группе разведки "ЧВК Вагнера" Станислав Д. Его фамилию "Новая газета" не раскрыла в целях безопасности его семьи. Также "Новая газета" сообщила, что ранее Станислав Д. служил в полиции Ставрополя.
По данным арабских СМИ, убитого сирийца зовут Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии, откуда он дезертировал, но был пойман. Убийство, предположительно, произошло в 2017 году в районе месторождения Шаир в сирийской провинции Хомс.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы которого, по данным журналистских расследований, принимали участие в боевых операциях в Сирии и на востоке Украины. Также "вагнеровцы" охраняют в африканских странах правительственные и промышленные объекты, инструктируют и тренируют местных военных.
- Спонсором "ЧВК Вагнера" СМИ называют приближённого к Владимиру Путину питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Также со структурами Пригожина связана и компания "Евро Полис".
- Российские власти официально не признавали существование ЧВК Вагнера. Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народно-хозяйственными вопросами". При этом Путин в декабре 2016 года вручил награды предполагаемым бойцам ЧВК Вагнера, включая Дмитрия Уткина, которого называют её командиром.
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