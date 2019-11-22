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Кремль назвал "шокирующим" расследование "Новой Газеты" про казнь сирийца вагнеровцами

Российские наёмники в Сирии

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу назвал "шокирующим" материал "Новой газеты" о жестоком убийстве сирийца, в котором, предположительно, участвовали бойцы российской частной военной кампании Вагнера. Он не стал комментировать, будут ли российские следственные органы проводить расследование по факту публикации.

20 ноября "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается, что российские наёмники могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству жителя Сирии. Журналисты утверждают, что им удалось установить личность одного из подозреваемых.

/**/ /**/ Карикатура Алексея Кустовского
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В четверг, отвечая на вопрос о расследовании, Песков заявил , что ещё не знаком с ним, и добавил, что это "не вопрос администрации президента", подчеркнув, что произошедшее "в любом случае не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии".

В пятницу Песков признал, что ему "удалось ознакомиться" с фотографиями и видеозаписью расправы над сирийцем, и назвал их "действительно шокирующими". По словам Пескова, Кремль "не имеет никакого отношения" к лицам, фигурирующим на видео. Пресс-секретарь президента также сказал, что не знает, насколько оправданы выводы "Новой газеты" о личностях совершивших преступление.

По словам Пескова, российские правоохранительные органы будут расследовать информацию "Новой газеты", если "посчитают необходимым".

На видеозаписи, опубликованной "Новой газетой" (её фрагменты публиковались в Сети ранее), несколько говорящих по-русски людей в в униформе, забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами.​

Издание провело расследование видеозаписи убийства и установило, что один из четырёх предполагаемых убийц – служивший в группе разведки "ЧВК Вагнера" Станислав Д. Его фамилию "Новая газета" не раскрыла в целях безопасности его семьи. Также "Новая газета" сообщила, что ранее Станислав Д. служил в полиции Ставрополя.

По данным арабских СМИ, убитого сирийца зовут Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии, откуда он дезертировал, но был пойман. Убийство, предположительно, произошло в 2017 году в районе месторождения Шаир в сирийской провинции Хомс.

/**/ /**/ Российские военные в Сирии. Иллюстративное фото
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  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы которого, по данным журналистских расследований, принимали участие в боевых операциях в Сирии и на востоке Украины. Также "вагнеровцы" охраняют в африканских странах правительственные и промышленные объекты, инструктируют и тренируют местных военных.
  • Спонсором "ЧВК Вагнера" СМИ называют приближённого к Владимиру Путину питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Также со структурами Пригожина связана и компания "Евро Полис".
  • Российские власти официально не признавали существование ЧВК Вагнера. Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народно-хозяйственными вопросами". При этом Путин в декабре 2016 года вручил награды предполагаемым бойцам ЧВК Вагнера, включая Дмитрия Уткина, которого называют её командиром.

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