РУСАДА вновь рекомендовали признать не соответствующим стандартам

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендует признать Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим стандартам антидопингового кодекса. Об этом сообщается на сайте WADA.

Вопрос о судьбе РУСАДА будет решаться на заседании исполкома WADA 9 декабря. Если российское агентство будет признано не соответствующим стандартам, это будет означать, что, по всей вероятности, российская сборная не будет допуoена на Олимпиаду в Токио в 2020 году - подобно тому, как её не допустили на зимние Олимпийские игры в 2018 году после допингового скандала, который привёл к дисквалификации РУСАДА. На Игры тогда допустили только отдельных российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.

После этого права РУСАДА восстановили, однако в сентябре нынешнего года эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. Глава РУСАДА Юрий Ганус признал, что в базу без ведома сотрудников организации вносились изменения, и заявил о "заговоре" против российского спорта. Глава РУСАДА считает, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками, пишет The New York Times со ссылкой на слова Гануса на конференции в США. Ганус дал понять, что к подмене проб могли иметь отношение "влиятельные люди". В то же время, министр спорта России Павел Колобков заявил, что манипуляции с данными базы не было, а проблема с ними носила технический характер.

В субботу Ганус назвал рекомендацию лишить РУСАДА соответствия ожидаемым решением. Он подчеркнул, что 9 декабря WADA, очевидно, выдвинет ряд условий, которые Россия должна будет выполнить, чтобы вновь добиться восстановления прав РУСАДА.

Также в пятницу стало известно, что Совет Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации до завершения расследования, которое проводит независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).Несколькими днями ранее этот орган временно отстранил от должности главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряд российских спортивных функционеров, обвинив их во вмешательстве в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко и в фальсификации документов.