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РУСАДА вновь рекомендовали признать не соответствующим стандартам

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендует признать Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим стандартам антидопингового кодекса. Об этом сообщается на сайте WADA.

Вопрос о судьбе РУСАДА будет решаться на заседании исполкома WADA 9 декабря. Если российское агентство будет признано не соответствующим стандартам, это будет означать, что, по всей вероятности, российская сборная не будет допуoена на Олимпиаду в Токио в 2020 году - подобно тому, как её не допустили на зимние Олимпийские игры в 2018 году после допингового скандала, который привёл к дисквалификации РУСАДА. На Игры тогда допустили только отдельных российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.

После этого права РУСАДА восстановили, однако в сентябре нынешнего года эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. Глава РУСАДА Юрий Ганус признал, что в базу без ведома сотрудников организации вносились изменения, и заявил о "заговоре" против российского спорта. Глава РУСАДА считает, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками, пишет The New York Times со ссылкой на слова Гануса на конференции в США. Ганус дал понять, что к подмене проб могли иметь отношение "влиятельные люди". В то же время, министр спорта России Павел Колобков заявил, что манипуляции с данными базы не было, а проблема с ними носила технический характер.

/**/ /**/ Владимир Путин и пожизненно дисквалифицированный за допинг бобслеист Александр Зубков
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В субботу Ганус назвал рекомендацию лишить РУСАДА соответствия ожидаемым решением. Он подчеркнул, что 9 декабря WADA, очевидно, выдвинет ряд условий, которые Россия должна будет выполнить, чтобы вновь добиться восстановления прав РУСАДА.

Также в пятницу стало известно, что Совет Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации до завершения расследования, которое проводит независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).Несколькими днями ранее этот орган временно отстранил от должности главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряд российских спортивных функционеров, обвинив их во вмешательстве в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко и в фальсификации документов.

  • Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Ряд российских атлетов из-за него были лишены медалей Олимпиады в Сочи, ряд спортсменов не был допущен к Играм 2016 года и другим соревнованиям. Российские власти признают проблему, но отрицает, что допинговая программа существовала на государственном уровне - на чём настаивают независимые расследователи.

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