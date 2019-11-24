Мать задававшего в ютьюбе гею вопросы ребёнка заявила об угрозах полиции

Мать одного из детей, которые брали интервью у гея в ютьюб-шоу Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает "МБХ медиа". Ранее Следственный комитет возбудил по итогам проверки программы уголовное дело.

В сентябре заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой направил запросы с требованием проверить шоу в МВД и Роскомнадзор. Его внимание привлекли выпуски, где дети беседуют с представителями ЛГБТ и с бывшей порноактрисой. Толстой посчитал, что беседы с такими людьми аморальны и этически недопустимы.

В конце октября стало известно, что на организатора съемок составлен административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тогда же сообщалось, что полиция проверит видеоролики на признаки таких уголовных статей, как развратные действия и вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни.

2 ноября Следственный комитет возбудил из-за программы, где дети задавали вопросы гею о жизни гомосексуалов, уголовное дело о сексуальном насилии против несовершеннолетних. Максимальное наказание по этой статье – двадцать лет лишения свободы. Мать одного из детей, участвовавших в программе, заявила, что полиция требовала у неё разрешения на допрос ребёнка. Когда она отказалась, ей пообещали приставить к нему опекунов, рассказала она "МБХ медиа".

До этого об угрозах сообщал герой программы Максим Панкратов, которому дети задавали вопросы. Также он рассказывал о попытке нападения. "Когда я возвращался домой поздно вечером, на меня попытались напасть. Не знаю, кто это был. Слава богу, я успел убежать", – говорил он в начале ноября.