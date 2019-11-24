Большинство россиян не считают себя сторонниками идей феминизма

88 процентов россиян не считают себя сторонниками идей феминизм, однако признают, что все люди должны обладать, в частности, равными избирательными правами, правом на высшее образование и карьеру. Об этом говорится в исследовании компании Validata, подготовленному по заказу организаторов конференции Femfest.

Более 20 процентов тех, кто не относит себя к феминистам, считает, что должность президента должен занимать только мужчина. 17 процентов противников феминизма сказали, что масштабы масштабы домашнего насилия в России сильно преувеличены, а 35% — что декриминализация домашнего насилия не может усугубить ситуацию, так как семейные конфликты нужно решать внутри семьи.

Femfest — ежегодный фестиваль о феминизме, гендерной грамотности и свободе выбора. В этом году он проходит в Москве на фоне обсуждения закона о семейном насилии. В октября слушания по вопросам доработки закона прошли в Госдуме. Часть депутатов ожидает, что при активной работе всех профильных комитетов и с помощью активистов его удастся принять уже до конца 2019 года.

Россия является единственной из стран — членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.

В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.

23 и 24 ноября Москве и ряде других городов России прошли акции против принятия законопроекта. Организаторы пикетов считают, что принятие закона, призванного бороться с насилием в семьях, разрушает институт семьи. По данным проекта Counting Dead Women Russia, с начала этого года от рук партнеров или мужей в России погибли более 1200 женщин.