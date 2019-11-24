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Сотрудников туркменского МВД обязали вернуть родственников из-за границы

Очередь в билетную кассу в Ашхабаде

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Сотрудников МВД Туркмении, чьи близкие родственники работают за границей, обязали вернуть их в страну под угрозой увольнения. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

По данным корреспондента издания, возвращение родственников до первого января — одно из условий масштабной переаттестации сотрудников полиции. Кроме того в течение месяца полные сотрудники МВД должны похудеть, потому что новый глава министерства "не любит толстых полицейских", — сообщает издание.

Новый министр внутренних дел был назначен в Туркмении в начале октября. Предыдущего главу ведомства показательно уволил в ходе совещания президент республики Гурбангулы Бердымухамедов. Он понизил министра в звании и лишил его государственных наград после доклада генерального прокурора. Несколько высокопоставленных сотрудников полиции были арестованы.

/**/ /**/ Искандер Муликов
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С чем связано распоряжение вернуть в страну родственников полицейских — не сообщается. Туркмения — одна из самых закрытых стран бывшего Советского Союза. В июне стало известно, что власти не выпускают из неё граждан до 40 лет (Ашхабад это отрицает). Последние несколько лет страна находится в глубоком экономическом кризисе несмотря на то, что обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа.

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