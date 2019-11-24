Глава МИД Люксембурга высказался за признание Палестины как государства

Глава МИД Люксембурга предложил Европейскому союзу признать Палестину, сообщило издание Der Tagessoiegel. Европейский союз должен провести дебаты относительно возможности и уместности признания всеми странами ЕС Палестины как государства, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, такой шаг стал бы противовесом политике Дональда Трампа.



Министр признал, что это сложно сделать на национальном уровне в каждой из стран, особенно трудно добиться такого решения в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге. Но, по его словам, в рамках европейской инициативы это вполне можно себе представить.

Признание Палестины как государста всеми участниками Европейского союза, могло бы стать ясным сигналом: палестинцам, как и израильтянам, нужна родина, нужно государство, сказал министр.