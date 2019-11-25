Главу "Мемориала" оштрафовали на 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского. Как сообщает "МБХ медиа", его признали виновным в нарушении закона об "иностранных агентах". Утверждается, что на странице представительства "Мемориала" в твиттере отсутствовало упоминание о статусе "иностранного агента".
В Роскомнадзоре, который ранее составил протокол о нарушении, заявили, что маркировать надо любой материал, публикуемый в соцсетях и на сайте общества.
В октябре Рачинского уже штрафовали на 100 тысяч рублей по той же статье.
В октябре несколько штрафов на 300 тысяч рублей получили как международное общество, так и правозащитный центр "Мемориал" - всё из-за того же предполагаемого отсутствия упоминания о статусе "иностранного агента" в соцсетях. Был оштрафован и глава правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.
Всего отношении правозащитного центра "Мемориал" и Международного Мемориала на начало ноября было составлено около 20 административных протоколов. Большая их часть - по жалобам в Роскомнадзор из управления ФСБ Ингушетии.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- На одном из заседаний защита "Мемориала" подчеркнула, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента” является унизительной. "Мемориал" осуществляет деятельность во благо граждан России, заявили в организации.
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