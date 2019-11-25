Главу "Мемориала" оштрафовали на 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского. Как сообщает "МБХ медиа", его признали виновным в нарушении закона об "иностранных агентах". Утверждается, что на странице представительства "Мемориала" в твиттере отсутствовало упоминание о статусе "иностранного агента".

В Роскомнадзоре, который ранее составил протокол о нарушении, заявили, что маркировать надо любой материал, публикуемый в соцсетях и на сайте общества.

В октябре Рачинского уже штрафовали на 100 тысяч рублей по той же статье.

В октябре несколько штрафов на 300 тысяч рублей получили как международное общество, так и правозащитный центр "Мемориал" - всё из-за того же предполагаемого отсутствия упоминания о статусе "иностранного агента" в соцсетях. Был оштрафован и глава правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

Всего отношении правозащитного центра "Мемориал" и Международного Мемориала на начало ноября было составлено около 20 административных протоколов. Большая их часть - по жалобам в Роскомнадзор из управления ФСБ Ингушетии.