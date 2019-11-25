Совет Федерации одобрил закон о признании граждан "иноагентами"

Совет Федерации России одобрил законопроект, позволяющий признавать "иностранными агентами" физических лиц. Ранее Госдума приняла закон в третьем чтении, его поддержало 311 депутатов, четверо воздержались.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента будут следить за применением закона и допустила, что в случае необходимости в него внесут изменения.

Законопроект предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, уточнял, что "если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов". А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что принятые Государственной думой России поправки к закону "о средствах массовой информации – иностранных агентах" входят в число "опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".