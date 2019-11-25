В мэрию Москвы подана заявка на акцию памяти жертв Голодомора

Партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация" подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции памяти жертв Голодомора.

Заявители планируют провести её 30 ноября возле Соловецкого камня напротив здания ФСБ на Лубянской площади. В случае, если мэрия не согласует акцию, она пройдёт в форме одиночных пикетов, не требующих согласования.

В ПАРНАСе подчеркнули, что "голод в СССР в начале 30-х годов был создан искусственно с целью сломить сопротивление крестьянства коллективизации и упрочить диктатуру большевиков". Отдельно в партии отметили, что "в мирное время в стране погибло больше людей, чем во время блокады Ленинграда и в лагерях для советских военнопленных в годы Второй мировой войны".

В 2008 году Госдума приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 миллионов человек". Тем не менее, в России, на территорию которой приходится почти половина умерших от голода, не проводится никаких мемориальных мероприятий.

Умерших от Голодомора ежегодно вспоминают на Украине, в которой погибло больше трёх миллионов человек, и в Казахстане, где жертвами голода стали около двух миллионов граждан.