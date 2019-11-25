Константина Котова этапировали из Москвы во Владимирскую область

Константина Котова, осуждённого на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, этапировали из Москвы. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

По её словам, Котова увезли во Владимирскую область, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапа.