Константина Котова этапировали из Москвы во Владимирскую область

Константина Котова, осуждённого на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, этапировали из Москвы. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.
По её словам, Котова увезли во Владимирскую область, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапа.
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. С марта по август его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги". Радио Свобода публиковало видео, на котором видно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках нет. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.
- 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы. В октябре, находясь в следственном изоляторе "Матросская тишина", активист женился на обвиняемой по делу "Нового величия", 19-летней Анне Павликовой. Церемония регистрации брака прошла прямо в СИЗО.
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