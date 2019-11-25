В Благовещенске прапорщик Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Сергей Ермилов стал обвиняемым по делу об участии в деятельности общины "Свидетелей Иеговы". Как сообщается на сайте религиозной организации, Ермилов находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемый служил в пограничных войсках с 1985 по 2012 год. Кроме него, обвиняемым по делу проходит житель Благовещенска Антон Ольшевский. Он также находится под подпиской о невыезде.

Это не первое дело в отношении верующих. В июле 2018 года прошли обыски в семи домах. В одном из них – у Дмитрия Голика – было якобы установлено подслушивающее устройство. В январе в Москве был задержан и доставлен в Благовещенск Алексей Берчук. С обоих взята подписка о невыезде, ведется предварительное расследование уголовного дела, говорится в сообщении.