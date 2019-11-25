В Благовещенске прапорщик Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Сергей Ермилов стал обвиняемым по делу об участии в деятельности общины "Свидетелей Иеговы". Как сообщается на сайте религиозной организации, Ермилов находится под подпиской о невыезде.
Обвиняемый служил в пограничных войсках с 1985 по 2012 год. Кроме него, обвиняемым по делу проходит житель Благовещенска Антон Ольшевский. Он также находится под подпиской о невыезде.
Это не первое дело в отношении верующих. В июле 2018 года прошли обыски в семи домах. В одном из них – у Дмитрия Голика – было якобы установлено подслушивающее устройство. В январе в Москве был задержан и доставлен в Благовещенск Алексей Берчук. С обоих взята подписка о невыезде, ведется предварительное расследование уголовного дела, говорится в сообщении.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее со времени запрета в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
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