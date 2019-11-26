Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп наградил собаку, участвовавшую в операции против аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Майк Пенс и служебная собака Конан

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп поприветствовал в понедельник в Белом доме служебную собаку, которая участвовала в операции по захвату лидера террористической группировки "Исламское государство". Президент отметил, что овчарку по кличке Конан наградили медалью и грамотой за героическую службу.

"Эта собака была там, была ранена, и нам удалось завершить рейд без единой жертвы с американской стороны, – отметил Трамп. – Никто не будет связываться с Конаном".

"Его так надрессировали, что на вас нападут, стоит вам открыть рот, – пошутил президент, обращаясь к журналистам. – Так что будьте очень осторожны".

На мероприятии присутствовали вице-президент Майк Пенс и первая леди Мелания Трамп. Президент рассказал, что ранее встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

/**/ /**/ Абу Бакр аль-Багдади
Смотри также

ИГ признало гибель бывшего лидера организации аль-Багдади

Бывший глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит 26 октября в результате спецоперации американских военных в Сирии. Как заявил президент США Дональд Трамп, аль-Багдади подорвал себя. Местонахождение лидера террористов удалось выяснить благодаря информатору из его ближайшего окружения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG