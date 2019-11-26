ЕСПЧ присудил компенсацию Эдуарду Лимонову за интервью про Лужкова

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию Эдуарду Лимонову за интервью с комментарием про бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2007 году Лимонов, бывший тогда сооснователем коалиции "Другая Россия", заявил, что московские суды подконтрольны Лужкову. Суд в Москве тогда признал это заявление не соответствующим действительности и порочащим репутацию.

На решение ЕСПЧ обратила внимание "Медиазона". Европейский суд посчитал решения российских судов нарушением права на свободу выражения мнения. Лимонов должен получить компенсацию из бюджета на сумму 19,5 тысяч евро. Дело против него должно быть пересмотрено. В 2007 году суд взыскал с политика 500 тысяч рублей компенсации, которые он собрал мелкими монетами. Ещё 500 тысяч по решению суда должна была заплатить Радио Свобода, в эфире которой политик говорил про Лужкова.

Жалоба в ЕСПЧ была подана Лимоновым в июне 2008 года. Суд рассматривал её 11 с половиной лет, обращает внимание "Медиазона". Лужков за это время перестал быть мэром Москвы и живёт в Калининградской области. Его жена с дочерями живут в Лондоне, но продолжает возглавлять список самых богатых женщин России.