Минюст отказался объяснить, за что признал ФБК "иностранным агентом"

Министерство юстиции отказалось объяснить, за что именно признало Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального "иностранным агентом".

В ответе ведомства на запрос директора фонда Ивана Жданова говорится, что документы, подтверждающие получение ФБК средств из-за рубежа, поступили в Минюст "от органов государственной власти" с пометкой, запрещающей их разглашать. Что это за "органы власти" – в Минюсте также не объяснили.

ФБК включили в реестр "иностранных агентов" в начале октября. Минюст якобы обнаружил три иностранных денежных перевода на счета фонда.

Директор ФБК Жданов тогда отверг все обвинения, заявив, что после того, как закон об "иностранных агентах" подписал Владимир Путин, фонд не получил от иностранных граждан или государств ни копейки. Более того, в момент, когда Минюст якобы обнаружил денежные переводы, ФБК не мог управлять своими счетами из-за наложенного на них ареста по уголовному делу об отмывании средств. Жданов связал решение Минюста с "единой стратегией власти, направленной на то, чтобы задушить деятельность" фонда.

Вместе с тем, издание "Медуза" нашла двух иностранных граждан, которые, согласно информации на сайте Минюста, сделали в пользу ФБК переводы из-за границы. Один из них – испанец Роберто Фабио Монда Карденас, работающий охранником в клубе – не смог объяснить, зачем перевёл фонду Навального почти 140 тысяч рублей, а также не смог ответить на вопрос, как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК, когда он не владеет русским языком.