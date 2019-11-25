Мосгорсуд утвердил арест денег на счетах Фонда борьбы с коррупцией

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте денег на счетах Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Под арестом останутся 75 миллионов 585 тысяч рублей.

В начале августа Следственный комитет России возбудил против ФБК уголовное дело "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём".

По версии следствия, сотрудники фонда в период с января 2016 по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте" и легализовали их, внеся средства через банкоматы на расчётные счета нескольких банков, после чего деньги были зачислены на счета ФБК. При этом первоначально речь шла о сумме в миллиард рублей, но в итоге, по данным агентства "Интерфакс", в уголовном деле значатся только 75 с половиной миллионов.

После заведения уголовного дела суды заблокировали более ста банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе счета региональных штабов Навального. В ФБК утверждают, что полученные деньги – это пожертвования сторонников на деятельность фонда, а их арест связан исключительно с желанием власти заблокировать финансирование региональных штабов Навального и сделать невозможными расследования коррупции среди чиновников.

В ноябре Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об иностранной недвижимости семьи прокурора Москвы Дениса Попова. Её общая стоимость, по оценке ФБК, свыше 3,5 миллионов евро. Таких денег, отмечают в фонде, Попов не мог заработать за всю свою прокурорскую карьеру, которая началась в 2000 году.

Также Фонд Навального обнаружил у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина участок и дом стоимостью в 200 миллионов рублей, а у его тестя – стоимостью в 150 миллионов. При этом официальная зарплата главы Роскосмоса – 23 миллиона рублей в год.