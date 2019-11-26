Лидер "Христианского государства" получил год колонии

Суд в Липецкой области приговорил к одному году колонии лидера организации "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина, который требовал не показывать фильм "Матильда" и рассылал угрозы кинотеатрам. Он был освобождён в зале суда в связи с истечением срока давности, сообщает агентство "Москва".

Калинин, ранее судимый за убийство, разбой и подделку документов, был арестован в сентябре 2017 года по делу о принуждении к совершению или отказу от сделки. Позднее его также обвинили в возбуждении ненависти. Представитель суда сегодня уточнил, что преследование активиста по этой статье было прекращено после её частичной декриминализации.

Ещё трое участников "Христианского государства" – Юрий Калинин, Денис Манталуц и Александр Баянов – весной прошлого года были осуждены по делу о поджоге машин возле офиса адвоката, защищавшего режиссёра "Матильды" Алексея Учителя. Они получили по два года колонии. Сам Учитель не был признан потерпевшим по этому делу.

Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. Из-за угроз от показа "Матильды" отказались десятки кинотеатров по всей стране.