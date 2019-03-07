Алексея Учителя не признали потерпевшим по делу "Святой Руси"

Следственный комитет России не признал режиссёра Алексея Учителя и его творческое объединение "Рок" потерпевшими по делу организации "Христианское государство - Святая Русь". Об этом сообщает РБК.

В 2017 году участники организации подожгли в Москве два автомобиля у офиса юриста режиссёра, а также студию Учителя в Санкт-Петербурге. Это было сделано в знак протеста против выхода фильма "Матильда". На следующей неделе будет рассматриваться по существу уголовное дело в отношении лидера "Христианского государства" Александра Калинина. Ему вменяют принуждение к отказу от совершения сделки и возбуждение ненависти либо вражды.

По мнению адвоката Учителя, на суд оказывается давление с целью исключить сторону режиссёра из дела. Юрист настаивает, чтобы Калинина судили по более тяжкой статье.

В марте 2018 года суд в Москве приговорил трёх участников движения "Христианское государство – Святая Русь" к двум годам колонии по обвинению в поджоге автомобилей у офиса коллегии адвокатов в Москве. Александра Баянова, Дениса Манталуца и Юрия Калинина признали виновными в умышленном уничтожении имущества.

Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. Из-за угроз от показа "Матильды" отказались десятки кинотеатров по всей стране.