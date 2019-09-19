Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Розовая Антресоль
Розовая Антресоль

Подписаться

iTunes Подписаться

Смерть Сталина и культ личности: как это было?

Смерть Сталина и культ личности: как это было?
Embed

No media source currently available

0:00 0:45:59 0:00
Скачать медиафайл

Вы наверняка что-то читали или смотрели про смерть Сталина, про сотни погибших в давке на прощании с ним, про разоблачение культа личности и последовавший за этим расстрел протестующих в Тбилиси. Теперь у вас есть возможность услышать об этом «из первых уст» и узнать, КАК ЭТО БЫЛО на самом деле. А ещё в этом выпуске: – прыгают через коня во имя любви – травят анекдоты на идише про невозможность СССР – рассказывают, как Путин хотел «подружить» идеи Дзержинского и Сахарова

Смерть Сталина и разоблачение культа личности в личных воспоминаниях: как это было на самом деле?

Материалы по теме

Аудио

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG