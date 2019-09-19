Смерть Сталина и культ личности: как это было?

Вы наверняка что-то читали или смотрели про смерть Сталина, про сотни погибших в давке на прощании с ним, про разоблачение культа личности и последовавший за этим расстрел протестующих в Тбилиси. Теперь у вас есть возможность услышать об этом «из первых уст» и узнать, КАК ЭТО БЫЛО на самом деле. А ещё в этом выпуске: – прыгают через коня во имя любви – травят анекдоты на идише про невозможность СССР – рассказывают, как Путин хотел «подружить» идеи Дзержинского и Сахарова