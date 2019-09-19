Ядерная зима как предчувствие. Как СССР готовился к ядерной войне

В этом году исполняется 30 лет советско-американской встрече в верхах на острове Мальта, в ходе которого Джордж Буш-старший и Михаил Горбачёв объявили об окончании холодной войны. Мир выбрал путь сотрудничества, утверждали тогда президент США и генеральный секретарь ЦК КПСС. Но три десятилетия спустя надежд на прочный мир во всём мире остаётся всё меньше.

Россия испытывает ракеты на ядерной тяге, президент США Дональд Трамп допускает использование ядерного оружия, в том числе в борьбе с ураганами, Израиль заявляет о наличии ядерного оружия у Ирана, Индия грозит боеголовками Пакистану, а Северная Корея запускает ракеты в сторону Японии. Атомная бомба стала почти живым персонажем фильмов, видеоигр и музыкальных клипов, проблему глобального потепления за человечество, всё более вероятно, решит ядерная зима. Но пока этого не произошло, давайте послушаем тех, кто видел начало ядерной гонки своими глазами. Вот фрагменты их воспоминаний. Целиком эти и другие истории слушайте в новом выпуске подкаста "Розовая Антресоль".

Александр Гельман:

– Когда я учился в училище, нам показали засекреченный фильм испытаний первых двух атомных бомб. Где-то это было в степях. Там поставили танки, скот, орудия вытащили, дома построили. Взрыв, смотрим, что осталось… Кошмар: башни танков были отброшены на 300 метров, всё сгорело, все животные, всё. Это был ужас. Один парень в училище, курсант потерял сознание во время просмотра этого фильма. Хотя полковник очень бодро говорил, что теперь у нас с США установилось равновесие. У американцев бомба ведь была уже в 1945 году, а этот фильм нам показали в 1953-м. То есть американцы в течение восьми лет были единственными в мире, кто имел атомную бомбу, но, хоть мы на них и катим бочку, они же не воспользовались этим преимуществом против СССР! И если разобраться, то атомная бомба могла появиться позже, если бы не Гитлер. Бомба – это то, что нам оставил Гитлер. Она была сделана в страхе, что Германия её изготовит раньше. А пострадали японцы в итоге. Эйнштейн, кстати, говорил, что достаточно было показать императору Японии плёнку испытаний атомной бомбы…

Евгений Бобраков:

– Испытания на Семипалатинском полигоне проводились всё время. Мы жили в Усть-Каменогорске, но мы знать не знали, что в атмосфере производятся взрывы водородной бомбы. И на Усть-Каменогорск наверняка тоже ветер дул, но всё было шито-крыто. Когда я попал на испытания (это было уже на излёте), поразило, какие нужны на всё это были деньги, какой размах. Несколько тысяч людей со всего Советского Союза – монтажники, настройщики, специалисты по разным системам, военнослужащие – все были задействованы в этом городке Курчатов. Подготовка к испытаниям занимала месяца четыре. Некоторые семьями там жили, кормили нас бесплатно, командировочные на полтора рубля больше в сутки платили. У нас ребята не вылезали оттуда. Но городок абсолютно закрытый, ничего нельзя было вывозить. Потому что после подземных испытаний радиационная обстановка суровая оставалась: оплавленные озёра, разваленные ангары. Всё бросали! Кое-что демонтировали, но в основном трогать ничего нельзя было, даже цветы не разрешали брать степные.

Анатолий Бабин:

– Лето 1968 года, чехословацкие события. Нам пришёл приказ: привести себя в повышенную боевую готовность. Это означает: пуск ракеты по боевому графику 1 час 55 минут. Надо было доставить на боевую позицию ракету и головную часть. Когда на установщике пригнали ракетоноситель и головную часть, то на пристыковку по боевому графику отводится 19 минут. Это надо всего-навсего закрутить три обыкновенных болта обыкновенной гайкой. Старослужащие солдаты пристыковывали за 5-7 минут, а здесь они не могли это сделать в течение суток: рука стучит, они ключом не могут попасть на гайку, и так целые сутки. Потому что, если головную часть уронить, а это 300 килотонн взрыв – считай, Калининградской области нет. Вот страх какой! А когда генералу, который сидел на главном командном пункте, пришел в закрытом пакете сигнал, что дальше делать, он забыл о том, что у него ножницы есть, чтобы пакет разрезать, он суровыми нитками, которыми был пакет зашнурован, губы порвал в кровь.



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