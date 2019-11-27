В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team

В Москве совершено нападение на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Неизвестный ударил его в челюсть и облил зеленкой. По словам Левиева, нападавший при этом ничего не сказал.

Пострадавший уточнил, что не получил серьёзных повреждений.

"Скорее всего это месть за то, что на днях в эфире у Вадима Коровина я показал записи камер наблюдения на моем доме, на которых видны лица чуваков, которые летом приходили напасть на меня", – предположил основатель CIT у себя в фейсбуке.

По словам Левиева, к нему приходили после того, как проект Сканнер начал публиковать фотографии полицейских и бойцов Росгвардии, разгонявших акцию за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

"В этот раз напали между дворов, где камер поблизости нет", – заявил Левиев.