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В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team

Руслан Левиев

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В Москве совершено нападение на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Неизвестный ударил его в челюсть и облил зеленкой. По словам Левиева, нападавший при этом ничего не сказал.

Пострадавший уточнил, что не получил серьёзных повреждений.

"Скорее всего это месть за то, что на днях в эфире у Вадима Коровина я показал записи камер наблюдения на моем доме, на которых видны лица чуваков, которые летом приходили напасть на меня", – предположил основатель CIT у себя в фейсбуке.

По словам Левиева, к нему приходили после того, как проект Сканнер начал публиковать фотографии полицейских и бойцов Росгвардии, разгонявших акцию за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

"В этот раз напали между дворов, где камер поблизости нет", – заявил Левиев.

  • Conflict Intelligence Team занимается расследованиями военных конфликтов, в том числе и с участием российских войск и наёмников. Группа неоднократно публиковала информацию о потерях и имена погибших, которые не упоминаются в официальных сводках Министерства обороны России.

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