"Фонтанка" нашла приговор историку Соколову за затонувший фрегат

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, в 1982 году был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Копию приговора опубликовала "Фонтанка". Адвокат Соколова Александр Почуев уверен, что это "утка".

По информации издания, приговор Соколову вынесли 1 марта 1982 года. На скамье подсудимых также оказался начальник Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольф Пожогин. Сам Соколов в то время учился на четвертом курсе исторического факультета ЛГУ им. Жданова и преподавал в 149-й школе Калининского района.



Дело возбудили в июле 1981 года. Поводом стала гибель ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата "Святой Георгий" в Финском заливе. Управлял кораблем 25-летний Олег Соколов, у которого не было ни прав на управление судном, ни опыта вождения в морских условиях. На борту фрегата находились 15 человек. В тот день два судна Петровского клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма "Россия молодая".







Как следует из опубликованных материалов дела, в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду "Святой Георгий" не изменил курс и не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело, находившегося на борту ученого Владимира Сорокина, не нашли. Остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Соколов признал себя виновным частично. Он утверждал, что как капитан фрегата, следующего за флагманским судном, был обязан выполнять все указания Пожогина. Сам Пожогин на суде рассказывал, что Соколов первым покинул тонущее судно на шлюпке, добрался до второго корабля и спрятался в каюте. Пожогина приговорили к трем годам условно, Соколова – к двум годам условно.



"Фонтанка" уточняет, что Петровский клуб впоследствии закрылся. Пожогин подал к Соколову иск на 10 тысяч рублей, но проиграл.