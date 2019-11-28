Футбол не тронут! Иван Беляев – об унижениях в спорте

Российский профессиональный спорт стоит на пороге катастрофы, и, кажется, уже ничто этой катастрофы не остановит. ​"Череда унижений, на которые обрекли спортсменов бездарная (или даже преступная) политика российских чиновников и жестокость (подчас даже излишняя) международных федераций, показывает очень важную вещь: затяжной и довольно счастливый роман путинской России с мировой спортивной бюрократией серьезно омрачен". Выделенная курсивом фраза написана не сейчас, это цитата из моего же текста, только августа 2016 года. И теперь, три года спустя, можно сказать точно: действия российских чиновников были преступными по сути, но бездарными по исполнению.



Тогда, в 2016 году, всё ещё можно было пойти на попятный, перестать бесстыдно врать всему миру и себе, спасти будущие поколения спортсменов. Но случилось, что, оказавшись практически под микроскопом, россияне повели себя как малые дети: продолжали химичить с пробами, а пойманные с поличным, делали вид, что ничего не произошло. Примерно так же себя ведёт в резонансных делах и российская полиция (например, в случае с Иваном Голуновым), так что удивляться не приходится.

Интересно, впрочем, что и спортивная бюрократия оказалась не так монолитна. МОК пока что оставался добрее к России, чем Паралимпийский комитет: российскую сборную, хотя и не полностью, допустили в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году в Пхёнчхан поехали "олимпийские спортсмены из России", пусть не под государственным флагом, но всё же с названием страны. На летние Паралимпийские игры в Рио россиян не допустили вовсе. В Южной Корее российские атлеты с ограниченными возможностями выступали как "нейтральные паралимпийские спортсмены".

"Смотрите танковый биатлон", – писал я три года назад. Оказывается, остаются даже футбол и хоккей

А вот с отдельными федерациями в игровых видах спорта, кажется, наоборот, всё хорошо. Через несколько лет в России пройдёт чемпионат мира по хоккею. Что бы ни говорили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, всерьёз о его отмене никто не задумывался. Россия получила от ФИФА право на проведение одного из следующих чемпионатов мира по пляжному футболу. Хорошие отношения сохранились и с УЕФА: летом Санкт-Петербург примет игры футбольного Евро, ещё через год – финал Лиги чемпионов.

Я пишу об этом так подробно по одной важной причине: рекомендации ВАДА распространяются на все спортивные организации, у которых есть договоры с антидопинговым агентством, и ФИФА к ним тоже относится. Кто-то даже считает, что дело идёт к дисквалификации футбольной сборной.

Но рекомендации это не приказ – дело каждой федерации или ассоциации, как именно к ним прислушаться. Пример Олимпийского и Паралимпийского комитетов показывает, что решение может быть разным. Уверен, что футболистам пока ничего не грозит. "Смотрите танковый биатлон", – писал я три года назад. Оказывается, это не совсем так, остаются даже футбол и хоккей.

Но дела в некоторых других видах спорта куда плачевней. Спортсменам можно только посочувствовать. А виновным в дискредитации всего российского спорта можно было бы пожелать объективного расследования, честного суда и гуманных приговоров.

Нужно верить, что это когда-то случится. Но скорее всего, не случится. А если случится, то уж точно не в скором времени.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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