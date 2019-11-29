Власти Москвы сочли устаревшим проект здания на месте "Соловья"

Архитектурная концепция реконструкции киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве, разработанная в 2017 году, устарела, заявили в Москомархитектуре. В ведомстве сообщили , что намерены возобновить переговоры с девелопером о пересмотре концепции проекта.

Киноцентр "Соловей" прекратит работу 2 декабря. На его месте по разрешению мэрии Москвы собираются построить 21-этажное жилое здание с культурно-досуговым комплексом. В здании планируют открыть пять кинозалов . Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс. Против него выступал министр культуры России Владимир Мединский.

Собственник киноцентра "Соловей" Вадим Меркин сообщил в письме в редакцию "Эха Москвы", что, когда он приобретал здание киноцентра в 2007 году, сразу решил его снести, так как оно не соответствует требованиям безопасности. Он отметил, что не хочет повторения трагедии в "Зимней вишне". "Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала", — пояснил Меркин.

В новом здании, по его словам, под кинозалы отведут около 3,5 тысячи квадратных метров против нынешних полутора тысяч. Там будут специальные залы для детского кино, сохранятся социальные сеансы и продолжит работать киношкола, сообщил бизнесмен.

Меркин также обратился к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который подал иск к московской мэрии из-за сноса "Соловья", и предложил создать общественную группу для контроля за сохранением репертуара и ценовой политики кинотеатра.

"Соловей" – один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе. О его сносе стало известно в ноябре прошлого года.