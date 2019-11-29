Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем завершено

В Приамурье завершено строительство первого трансграничного автомобильного моста между Россией и Китаем. Об этом сообщает РБК.

Двухполосный мост протяженностью в 1080 метров через реку Амур соединил российский город Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Каждая из стран построила по 540 метров дорожного полотна со своей стороны. Соглашение о возведении моста Россия и Китай подписали почти 25 лет назад - в 1995 году, строительство началось в декабре 2016 года, сообщает "Интерфакс". Стоимость строительства на территории России оценили в 9 млрд рублей. В эксплуатацию мост будет введен только весной 2020 года. Ранее эти сроки неоднократно переносились.

В июле четыре пролета временного рабочего моста с находившимся на нем строительным краном рухнули в Амур из-за паводка. Людей эвакуировали вовремя, никто не пострадал.

В феврале 2018 года генеральный подрядчик строительства российской части моста через Амур – компания "Мост" – объявил об отставании в работах на четыре месяца из-за не "предусмотренных проектом обстоятельств, возникших при установке одной из опор". Тогда чиновники сообщили, что ввод моста в эксплуатацию откладывается на осень.