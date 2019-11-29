Умер бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в больнице в Токио в возрасте 101 года, передаёт агентство "Киодо Цусин" со ссылкой на сообщение правящей в стране Либерально-демократической партии.

Накасонэ был премьер-министром страны с 1982 по 1987 год, более пятидесяти лет – депутатом нижней палаты парламента, а первый пост в правительстве занял в 1959 году. Он был личным другом сорокового президента США Рональда Рейгана и вместе с ним и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер занимал жёсткую позицию в отношении коммунистического СССР.

Ему приписывается фраза о том, что в случае войны между СССР и США, он обещал превратить Японию в "непотопляемый авианосец" для американских войск. При этом он трижды бывал с визитами в позднем СССР.

Во внутренней политике он выступал за изменение Конституции Японии и возвращение ей права на владение армией и военным флотом, от которых страна отказалась после поражения во Второй мировой войне. В экономике – выступал за широкую приватизацию, но отказался от неписаного до него правила удерживать расходы на военный бюджет страны ниже одного процента.

"Он играл ключевую роль в поворотном для нашей страны послевоенном периоде. Я полон скорби и печали", – сказал в специальном заявлении по случаю смерти Накасонэ премьер-министр Японии Синдзо Абэ.