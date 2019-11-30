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Бывший министр финансов Ингушетии получил пять лет колонии и был объявлен в розыск

Руслан Цечоев

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Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев заочно приговорён к пяти годам колонии за растрату и объявлен в розыск. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Как сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете, чиновник обвинялся в нецелевом расходовании средств. В декабре 2014 года он направил федеральные субсидии на погашение дефицита бюджета, что не допускается законом. Большую часть субсидий он затем вернул из бюджета.

В 2017 году, уже будучи подозреваемым по делу о растрате, Цечоев был назначен главой управления республиканского Федерального казначейства, сообщала газета "Ингушетия". Его представлял коллективу тогдашний глава республики Юнус-Бек Евкуров.

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