Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев заочно приговорён к пяти годам колонии за растрату и объявлен в розыск. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Как сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете, чиновник обвинялся в нецелевом расходовании средств. В декабре 2014 года он направил федеральные субсидии на погашение дефицита бюджета, что не допускается законом. Большую часть субсидий он затем вернул из бюджета.

В 2017 году, уже будучи подозреваемым по делу о растрате, Цечоев был назначен главой управления республиканского Федерального казначейства, сообщала газета "Ингушетия". Его представлял коллективу тогдашний глава республики Юнус-Бек Евкуров.