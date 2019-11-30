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Прокуратура проверит самарский Минздрав после ограничения на аборты в частных клиниках

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Прокуратура Самарской области начала проверку законности рекомендаций регионального Минздрава частным клиникам отказаться от проведения процедуры по прерыванию беременности. Ранее местный министр заявил, что женщин должны направлять в государственные больницы, где им дадут время на подумать.

О начале проверки помощник областного прокурора Наталья Цой рассказала изданию 63.ру. Обращающиеся в надзорное ведомство жители опасаются, что министерство здравоохранения нарушает их право на медицинскую помощь, — рассказала она.

О рекомендации частным клиникам рассказал в середине ноября областным депутатам министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. "Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты”, — заявил он, выступая на пленарном заседании местной Губернской думы.

По его словам, в государственных больницах женщин убеждают отказаться от процедуры. По данным ГТРК Самара, в регионе действует программа, по которой женщина может сделать аборт только через 7 дней после обращения к врачу.

  • По данным федерального Минздрава, в 2018 года в России было сделано 465 тысяч абортов, в 2017-м — 515 тысяч.
  • Самарская область - не единственный регион, в котором власти на официальном уровне пытаются сократить число прерываний беременности. В Белгородской области существует порядок, по которому женщинам перед операцией предлагают поговорить с психологом, священником и принести в женскую консультацию их подписи на обходном листе. Власти называли его рекомендательным.

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