В Архангельске прошел пикет против свалки на станции Шиес

В Архангельске в субботу прошёл пикет против строительства полигона на станции Шиес, куда планируют свозить мусор из Москвы. Об этом сообщается в группе "Поморье - не помойка".

В акции приняли участие около ста человек. Активисты потребовали полностью ликвидировать полигон на Шиесе, прекратить преследование протестующих, возместить ущерб, нанесенный Архангельской области, и привлечь к ответственности виновных в начале строительства. Организатор массового пикета Александр Песков сказал, что общественное объединение "Поморье - не помойка" запустило марафон протестных мероприятий - помимо столицы региона, пикет пройдёт 1 декабря в Северодвинске.

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Активист Андрей Боровиков, который был приговорен к 400 часам обязательных работ за повторное нарушение правил митингов и которому до решения суда было запрещено участвовать в акциях и бывать на Шиесе, впервые за семь месяцев посетил публичное мероприятие.

Участники пикета исполнили гимн России. За четыре дня до этого жительницу Архангельска Анну Вешкурцеву оштрафовали на оштрафовала на 2 тысячи рублей за исполнение гимна России во время митинга против строительства мусорного полигона.

На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон. Предполагается, что его площадь составит 3000 гектаров. Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.

Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России. Свалки в городе и Подмосковье не справляются с нагрузкой. Поэтому больше 6,6 миллиона тонн отходов должны ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области, подсчитало издание "Медуза".

С декабря 2018 года активисты несут круглосуточную вахту рядом со стройкой в Шиесе. Зимой 2019-го они установили блокпосты на подъездах к полигону и не пропускают бензовозы. Из-за этого происходят стычки между активистами и охранниками полигона.