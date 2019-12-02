Почти треть россиян сочла возможными политические протесты

Политические протесты в стране считают возможными 29 процентов россиян. О готовности лично в них участвовать заявили 19 процентов респондентов. Ещё 30 процентов допускают вероятность проведения протестных акций с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. Лично участвовать в таких акциях, согласно опросу "Левада-центра", готова четверть респондентов.

Между тем, по данным социологов, большинство россиян считают маловероятными политические и экономические протестные акции - 66 и 63 процента респондентов соответственно. Не допускают своего участия в политических акциях 75 процентов россиян, в акциях с экономическими требованиями – 69 процентов респондентов, отмечают социологи.

Опрос проводился в конце ноября.

В марте, по данным опроса "Левада- центра", каждый пятый россиянин (20 процентов) был готов участвовать в протестах с политическими требованиями. Три четверти граждан заявляли, что не поддержат политические акции.

В июне возможность проведения митингов с политическими требованиями допустили 24 процента россиян, а готовность принять в них участие выразили 22 процента респондентов, отмечают социологи "Левада-центра". Тогда же 69 процентов россиян заявили, что не намерены участвовать в акциях против падения уровня жизни.