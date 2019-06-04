69% россиян не готовы протестовать против падения уровня жизни

69 процентов россиян не намерены участвовать в акциях против падения уровня жизни. Столько же считают подобные акции в своих населенных пунктах маловероятными. 27 процентов респондентов готовы лично принять участие в демонстрациях с экономическими лозунгами. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного в конце мая.

Возможность проведения митингов с политическими требованиями допустили 24 процента россиян, а готовность принять в них участие выразили 22 процента респондентов. При этом, как и в первом случае, 71 процент - считают политические митинги маловероятными, и три четверти россиян не намерены в них участвовать, следует из опроса "Левада-центра".

Социологи отмечают, что 87 процентов опрошенных не замечали, чтобы в их городе или районе за последние 2–3 месяца проходили какие-либо протестные акции. При этом о протестах против строительства храма в Екатеринбурге слышали 42 процента респондентов, столько же узнали об этом при опросе, 17 процентов внимательно следили за развитием событий.

Протесты в Архангельске против строительства мусорного полигона Шиес привлекли внимание 8 процентов россиян, а 65 процентов- впервые узнали об этом в ходе опроса. О протестах против переноса границ между Ингушетией и Чечней, по данным опроса, ничего не слышали 74 процента россиян.

Опрос проводился 24-29 мая среди 1616 человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России методом личного интервью на дому у респондентов.