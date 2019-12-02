"Коммерсантъ": денежные переводы в Таджикистан могут остановиться

Крупнейшие российские платежные системы с 3 декабря приостановят денежные переводы в Таджикистан. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Причина в том, что они не успели подключиться к процессинговому центру Национального банка Таджикистана, который в свою очередь отказал им в отсрочке.

Таджикистан является вторым по объему рынком денежных переводов из России, уступая лишь Узбекистану. За 2018 год объем денежных переводов без открытия счета составил, по данным российского Центробанка , два с половиной миллиарда долларов. Для платежных систем это 6–7 млрд рублей доходов в год.

Национальная система денежных переводов была создана в Таджикистане в октябре. К 3 декабря платежные системы должны будут открыть счета в Национальном банке и переводить деньги туда. К началу декабря в ней успела зарегистрироваться только "Юнистрим", на которую приходится незначительная часть от всех переводов. Платежные системы MoneyGram, Contact, Western Union и "Золотая корона", через которые осуществляются 90 процентов всех денежных переводов из России в Таджикистан, к новой системе не подключились.

Банковские переводы альтернативой переводам без открытия счета быть не могут. В Таджикистане лишь каждый четвертый житель страны имеет банковскую карту, а трудовые мигранты и вовсе предпочитают не пользоваться картами.