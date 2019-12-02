В киноцентре "Соловей" задержаны три противницы сноса здания

В Москве закрылся киноцентр "Соловей". Накануне вечером там состоялся последний сеанс. Показали фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор". Именно эту картину демонстрировали на открытии киноцентра 1 мата 1989 года.

Полиция задержала в кинотеатре трех девушек, несогласных с решением о сносе здания, одна из них приковала себя наручниками к креслу. Задержанных отвезли в отдел полиции для составления протокола о мелком хулиганстве. Однако к утру отпустили без предъявления обвинений, сообщает "ОВД-Инфо".

"Соловей" – один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе. О его сносе стало известно в ноябре прошлого года.

На его месте по разрешению мэрии Москвы собираются построить 21-этажное жилое здание с культурно-досуговым комплексом. В здании планируют открыть пять кинозалов. Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс. Против него выступал министр культуры России Владимир Мединский.

Ранее собственник киноцентра "Соловей" Вадим Меркин сообщил в письме в редакцию "Эха Москвы", что, когда он приобретал здание киноцентра в 2007 году, сразу решил его снести, так как оно не соответствует требованиям безопасности. По его словам противопожарная безопасность здания на нуле, и он не хочет повторения трагедии в "Зимней вишне".