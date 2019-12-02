Создан телеграм-канал для сбора денег на оплату штрафов активистам

Политолог Федор Крашенинников объявил о создании телеграм-канала "Росштраф" для сбора денег на оплату штрафов политическим активистам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. При этом в разговоре с "Новой газетой" он подчеркнул, что является лишь одним из модераторов проекта.
По словам Крашенинникова, россияне охотно посылают деньги известным людям. Однако участь оштрафованного на десятки тысяч рублей жителя депрессивного российского города гораздо "печальнее", сказал политолог.
Первым, кому поможет проект "Росштраф" стал инвалид из Кемеровской области Илья Путевский, который летом этого года был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Его обвинили в репосте во "ВКонтакте" видеоролика о разгоне акции протеста "Он нам не царь" и комментарии о президенте Владимире Путине. После этого на активиста были заведены ещё два дела о неуважении к власти, однако позже прекращены. Путевский уверен, что дела прекратили из-за общественной огласки и возмущения пользователей сети.
20 ноября суд в Екатеринбурге оштрафовал самого Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале.
- Закон о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти вступил в силу 29 марта. За нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
- По данным международной правозащитной группы "Агора", за полгода со дня вступления закона в силу возбуждено 45 дел. Около 60 процентов из них связано с высказываниями в адрес президента Владимира Путина. Остальные дела связаны с оскорблениями в адрес сотрудников полиции и спецслужб, чиновников, судей, партии "Единая Россия". Всего за время действия закона выписано 28 штрафов на сумму 845 тысяч рублей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.