Создан телеграм-канал для сбора денег на оплату штрафов активистам

Политолог Федор Крашенинников объявил о создании телеграм-канала "Росштраф" для сбора денег на оплату штрафов политическим активистам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. При этом в разговоре с "Новой газетой" он подчеркнул, что является лишь одним из модераторов проекта.

По словам Крашенинникова, россияне охотно посылают деньги известным людям. Однако участь оштрафованного на десятки тысяч рублей жителя депрессивного российского города гораздо "печальнее", сказал политолог.

Первым, кому поможет проект "Росштраф" стал инвалид из Кемеровской области Илья Путевский, который летом этого года был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Его обвинили в репосте во "ВКонтакте" видеоролика о разгоне акции протеста "Он нам не царь" и комментарии о президенте Владимире Путине. После этого на активиста были заведены ещё два дела о неуважении к власти, однако позже прекращены. Путевский уверен, что дела прекратили из-за общественной огласки и возмущения пользователей сети.

20 ноября суд в Екатеринбурге оштрафовал самого Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале.