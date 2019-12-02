Критик властей Тимонов снят с поста лидера фракции СР в Мосгордуме

Депутата Михаила Тимонова, который голосовал против проекта бюджета Москвы и участвовал в заседании круглого стола, на которое пришёл Алексей Навальный, снят с поста руководителя фракции "Справедливой России" в Мосгордуме.

Новым главой фракции стал депутат Магомед Яндиев. Всего во фракции три депутата.

Яндиев заявил, что Тимонова сняли с должности за то, что он принимал решения, не советуясь с коллегами, в частности, сам назначил главу аппарата фракции. Многочисленные комментаторы из оппозиционных кругов, однако считают, что Тимонов лишился должности из-за своей независимой от московской мэрии политической позиции. Помимо голосования против бюджета, он, в частности, участвовал в пикетах за освобождение узников "московского дела".

Сам Тимонов пока не комментировал решение фракции.

Все три депутата от "Справедливой России" были внесены в списки так называемого "Умного голосования" – кандидатов, за которых на выборах в сентябре призывал голосовать Алексей Навальный и его сторонники. За Яндиева, в частности, агитировал не допущенный к выборам Илья Яшин.

Всего из списка "Умного голосования" в Мосгордуму были выбраны 20 человек, 25 мест заняли кандидаты, поддержанные мэрией. Против проекта бюджета Москвы голосовали семеро из них – пять представителей КПРФ, Дарья Беседина из "Яблока" и Тимонов. Ещё три депутата воздержались. Большинство депутатов от КПРФ и СР, а также Сергей Митрохин из "Яблока" голосовали за бюджет.

Депутатам от КПРФ партия прямо предписала поддержать проект бюджета. Тех, кто голосовал против, предупредили о том, что они не придерживаются линии партии.

Наметившийся раскол в оппозиционных фракциях вызвал бурную полемику в соцсетях. Одни комментаторы критикуют "Умное голосование", указывая на то, что большинство поддержанных Навальным кандидатов поддержали мэрию.

Другие, в том числе сам Навальный, пишут о том, что это была успешная тактика – число последовательно оппозиционных депутатов в Мосгордуме выросло в разы.