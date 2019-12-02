За что боролись?

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В Мосгордуме сорвали "круглый стол" с участием Навального
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В Мосгордуме сорвали "круглый стол" с участием Навального

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В Мосгордуме сорвали "круглый стол" с участием Навального

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Депутаты, избранные благодаря "умному голосованию" на волне протестной активности, в Мосгордуме повели себя по разному: одни как С. Митрохин и А. Соловьев проголосовали за предложенный мэрией и "Единой Россией" очередной "плитко-распильный" бюджет, другие были против, воздержались или не участвовали.

Фактически на лоялистов и оппозиционеров раскололись все 3 флрмальной оппозиционные фракции - КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко". В понедельник за голосование "против" депутат Михаил Тимонин лишился поста лидера фракции "Справедливая Россия".

Глава фракции КПРФ Николай Зубрилин в пятницу сорвал в МГД круглый стол с участием Алексея Навального.

Нужно менять приоритеты развития Москвы и как влиять на власть? Обсуждают депутаты Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ), Михаил Тимонин (фракция "Справедливая Россия").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 2 декабря в 19:05

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