Кого люблю, тому прощаю. Владимир Бекиш – о рейтингах и помощи

Конечно, все и всякие рейтинги в чём-то субъективны, но тем не менее, они дают иногда повод задуматься. А иногда даже побуждают сделать выводы.

Вот рейтинг стран мира по их репутации. Всего в него вошли 55 стран – тех, что более или менее на слуху. Что такое репутация, я думаю, более или менее понятно всем. Опрашивались жители "Большой семерки" и России, не весь мир. Итак, вот репутация государств – по убывающей. Первая тройка – Швеция, Швейцария, Норвегия. Замыкающая тройка (с конца) – Ирак, Иран, Пакистан. Ну и то, что всегда волнует россиян, – это она, родимая Россия. И она, проклятая Америка. США на 36-м месте (так их!), ну а Россия на 51-м месте из 55.



Что тут можно сказать? Первое, что просится на ум: рейтинги эти дутые, фальшивые и необъективные, поэтому нам на них наплевать. Второе, что вертится на языке, – если это так и есть и они нас ни в грош не ценят, то мы завтра объявим о создании гиперзвукового танка или неуловимого боевого робота, и тогда составители рейтингов ох как у нас попляшут!

Но если говорить серьезно о привлекательности или уважении государства, то, как ни крути, главным фактором остаются деньги. Те самые деньги, которые то или иное государство способно зарабатывать, чтобы тратить на благосостояние своих граждан. А также на помощь тем, кто слабее этого государства, тех, кто нуждается в помощи. Если есть деньги, то есть хорошая медицина, хорошая пенсия и высокая зарплата. Есть толковое образование, которое выливается в умное воспитание, гордость страной, отсутствие привычки плевать на улице. Ну, и желание дружить и сотрудничать со стороны других стран. Особенно тех, у кого с деньгами не очень…

Россия вот такая великодушная страна, что даже если сама живет плохо, другим все равно помогает за свой собственный счет

На состоявшемся недавно в Сочи саммите "Россия – Африка", Россия, как кажется, добилась впечатляющих успехов в деле "проникновения" в Африку, создания перспектив для себя в Африке, налаживания отношений со странами Африканского континента. Президенты и премьер-министры стран Африки, собравшиеся в Сочи, с увлечением твердили о желании дружить с Россией, приглашали Россию к себе – строить, добывать и вкладывать. Это желание особенно ярко проявилось после заявления президента России о том, что сумма долгов, которые Россия уже простила странам Африки, составляет 20 миллиардов долларов.

Радостную реакцию, энтузиазм и готовность дружить с Россией, проявленные участвующими в форуме африканскими товарищами, можно понять. Если тебе дают в долг, а ты его не возвращаешь, и тогда тебе долг прощают, и обещают дать денег еще – то это означает только три вещи. Либо ты так сильно нужен России, что она проглотит любые твои капризы и проблемы, и можно ей ничего и никогда не возвращать. Либо у России столько денег, что она может раздавать их налево и направо, и тогда опять же можно брать у России якобы в долг и все равно не возвращать. Либо Россия вот такая великодушная страна, что даже если сама живет плохо, другим все равно помогает за свой собственный счёт.

Кстати, насчет великодушия и помощи. Кто на самом деле в мире помогает другим странам и народам наряду с доброй гуманной Россией? На первом месте Объединенные Арабские Эмираты. Последние 5 лет ОАЭ тратят в среднем по 17 миллиардов долларов ежегодно (!) на гуманитарную помощь другим странам. Почти половина этих денег идет в страны Азии, четверть в страны Африки. В 2017 году ОАЭ оказали гуманитарную помощь странам Европы на сумму 1,2 миллиарда долларов… Ну, и далее по списку – самые гуманные и добрые: Швеция, Люксембург. Норвегия.

Вы скажете – а где же тут Россия с ее 20 миллиардами?! Во-первых, эти миллиарды выдавались на протяжении многих лет, и не столько Россией, сколько СССР. Что же касается самой России, то она тратит ежегодно на помощь другим государствам около 1 миллиарда долларов, причём именно на помощь (поставки в долг оружия и строительство в долг атомных электростанций не в счет.) И опять же: половину этой "помощи" составляют списанные долги.

А кому помогает Россия? В 2017 году было списано долгов Кубе на 353 миллиона долларов. 130 миллионов долларов было списано Киргизии, ну и так далее. Собственно сама помощь России (тот же 2017 год) другим странам выглядит так: 23,5 миллиона долларов (помните про Эмираты с их 17 миллиардами?). Из этих 23 миллионов долларов 20 миллионов получила Сирия.

Одна из стран Африки, которая является предметом активного интереса России и российских бизнесменов, – Демократическая Республика Конго. Причины понятны: крупнейшие запасы кобальта, урана, золота… Надо полагать, что Россия непременно постарается помочь ДРК чем только сможет. Только вот незадача: не только России эта страна интересна. США объявили на днях о выделении Демократической Республике Конго 600 миллионов долларов помощи.

Владимир Бекиш – блогер

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