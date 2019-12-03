ФБР считает FaceApp угрозой будущим выборам в США

ФБР считает любые мобильные приложения, разработанные в России, такие как фоторедактор FaceApp, "потенциальной контрразведывательной угрозой". Об этом говорится в письме сенатору Чаку Шумеру в ответ на его запрос о приложении FaceApp.

ФБР сделало свои выводы на основании данных, которые собирает приложение, а также условий их использования – пользователь открывает разработчикам доступ сразу ко всем фото в своем телефоне. Представитель ФБР Джилл Тайсон указал на возможность российских спецслужб удалённо получать сведения с серверов внутри страны без обращения к интернет-провайдерам.

США не исключают, что Москва может использовать FaceApp для сбора информации об американских политиках и вмешательства в предстоящие выборы. В ФБР пообещали принять меры, если это подтвердится.

В июле 2019 года популярность приложения для обработки фотографий FaceApp резко возросла во всем мире. Тогда сенатор Чак Шумер попросил спецслужбы проверить его из-за рисков для нацбезопасности США.

Российские создатели приложения утверждали, что не используют личные данные пользователей без их согласия. Большая часть фотографий, по данным компании-разработчика, удаляется с сервера в течение 48 часов. Там также заверили, что данные пользователей не передаются сторонним лицам или организациям.