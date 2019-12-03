"Подкинули наркотики? Это гостайна!" Следствие по делу Голунова замерло

Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на волокиту следствия в отношении полицейских, проводивших его задержание. Теперь журналист намерен провести собственное расследование всего случившегося с ним. Голунов был задержан в июне по подозрению в попытке сбыта наркотиков. После активной общественной кампании в защиту журналиста уголовное дело было закрыто, а причастные к нему сотрудники полиции уволены.

Представитель Генеральной прокуратуры России на выездном заседании в Мосгорсуде 2 декабря заявила, что Голунов находится в статусе свидетеля и знакомить его с материалами дела "нецелесообразно". "Не установлено бездействие следователя Шачнева, из-за которого права Голунова были нарушены", – постановила судья Евгения Николаева и отклонила жалобу журналиста. Иван Голунов подал жалобу в суд в октябре, спустя почти полгода после того, как уголовное дело против него закрыли и начали проверку полицейских, подкинувших ему наркотики.

Напомним, журналиста-расследователя издания “Медуза” Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Арест журналиста получил широкий общественный резонанс, прошли массовые акции в его поддержку. Голунова сначала отправили под домашний арест, но 11 июня дело закрыли: смывы с рук и срезы с ногтей доказали полную непричастность журналиста к делу. Голунов уверен, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции, и связывает это со своими журналистскими расследованиями, в том числе о похоронном бизнесе в России.

Голунов все это время фактически живет под домашним арестом

В отношении сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали журналиста, начались проверки. Владимир Путин назвал это дело "произволом". Были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин, начальник УВД по Западному округу Москвы Андрей Пучков, а также четыре сотрудника полиции, непосредственно причастных к задержанию журналиста. Позже уволили и начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков управления УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова. В июле дело было передано в Следственный комитет. С тех пор один из уволенных оперативников уже нашел новую работу – бывший полицейский Акбар Сергалиев стал главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов "Красное и белое".

По словам адвоката Сергея Бадамшина, Голунов все это время фактически живет под домашним арестом, а какие-либо действия со стороны следствия прекратились примерно с сентября. Бадамшин планирует обжаловать решение суда. По его словам, самое важное сейчас – добиться хоть какой-то определенности.

Намеренно кто-то тормозит само принятие решения

"По мнению суда, то преступление, которое было совершено в отношении Ивана, расследуется, проведены следственные действия, которые показывают, что никакой волокиты нет. Почему тогда в течение полугода не принято никакого процессуального решения о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности? Намеренно кто-то тормозит само принятие решения. Это вопрос уже к руководству Следственного комитета", – сказал Бадамшин в интервью Радио Свобода.

Кроме того, Ивана Голунова также не признают потерпевшим по делу, все материалы которого недавно засекретили.

Это злоупотребление правом, чтобы не допустить предоставления многих сведений в суд



"В рамках уголовного дела, конечно, могут быть материалы, составляющие гостайну, особенно если это дело в отношении сотрудников, проводящих оперативно-розыскные мероприятия. Но засекретить все дело – такого не может быть, потому что все документы просто не могут быть секретными по определению. Это злоупотребление правом, чтобы не допустить предоставления многих сведений в суд для открытого обсуждения. К материалам дела, представленным в Мосгорсуд, имел доступ только судья. Мы даже не можем сослаться на эти материалы", – говорит адвокат Сергей Бадамшин.

"Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является государственной тайной", – отреагировал на решение следствия Иван Голунов. После того как жалобу журналиста отклонили, он решил заняться расследованием самостоятельно.

Расследованием займусь я. Разберемся самостоятельно



"Возникает вопрос, кто же является заказчиком подброса мне наркотиков, если он может так ловко заставить следствие игнорировать слова президента? Если органы следствия не в состоянии даже зарегистрировать заявление о преступлении, не говоря уже об установлении его заказчиков, тогда расследованием займусь я. Разберемся самостоятельно", – написал журналист на своей странице в фейсбуке.

Следствие по делу Ивана Голунова продлили до 7 февраля 2020 года.