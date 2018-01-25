Жителя Архангельска оштрафовали за фото с Парада Победы 1945 года

Суд в Архангельске признал местного жителя Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики из-за хрестоматийной фотографии с Парада Победы 1945 года, сообщает Znak.com.

По данным издания, приговор был вынесен еще 19 января. Листова оштрафовали на тысячу рублей. Поводом послужила фотография, на которой советские солдаты на Красной площади держат в руках трофейные знамена нацистской Германии.

Сам Михаил Листов отмечает, что этот снимок есть в учебниках истории. Он связывает преследование со стороны правоохранительных органов со своими оппозиционными политическими взглядами.