К Михаилу Светову и другим либертарианцам пришли с обысками

Член Либертарианской партии России Михаил Светов сообщил в твиттере, что в среду утром к нему в квартиру пришла с обыском полиция.

Обыски, по его словам,также проходят у председателя Либертарианской партии Сергея Бойко и члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова, а также у бывшей девушки Светова и свидетельницы по его делу Анастасии Стародубовской.

Накануне в Москве полиция провела обыск у либертарианца Дмитрия Браженко по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Первый обыск у члена Либертарианской партии и организатора протестных митингов Михаила Светова прошел 6 ноября. После которого его увезли на допрос. Правоохранительные органы по наводке федеральных СМИ заинтересовались постами Светова в инстаграме, который он давно не ведёт. В некоторых постах он рассуждал о педофилии и хвастался отношениями с якобы 15-летней Настей Стародубовской (сейчас ей 24 года). Светова подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет – именно по этим статьям Следственный комитет завёл уголовное дело. Официальное обвинение Светову пока не предъявлено – он находится в статусе свидетеля.

В августе Роскомнадзор потребовал у Instagram удалить аккаунт Михаила Светова, так как страница внесена в реестр запрещенных сайтов.