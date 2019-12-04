На еврейском кладбище во Франции осквернено более 100 могил

Во французском Эльзасе на еврейском кладбище неизвестные нарисовали свастику и оставили антисемитские надписи на 107 надгробиях. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал произошедшее "оскорблением ценностей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных.

19 февраля, в день общенациональной акции против антисемитизма, в Эльзасе было осквернено еврейское кладбище в селении Катценхайм. Неизвестные нарисовали нацистскую символику на 80 надгробиях. В тот же день в разных городах Франции прошли акции протеста против антисемитизма. В Париже митинг собрал около 20 тысяч человек.

В марте в Страсбурге был разрушен обелиск, установленный на месте взорванной в 1940 году синагоги. Мэр Страсбурга Ролан Райс осудил акт вандализма как "отвратительные и недопустимые действия", направленные против гражданского общества Франции.

По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70 процентов. В 2018 году был зарегистрирован 541 антисемитский акт.