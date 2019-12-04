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Бывший депутат британского парламента заявил о попытке хакерской атаки, связанной с Россией

Бен Брэдшоу

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Бывший депутат британского парламента от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что стал целью хакерской атаки, возможно, связанной с Россией. Об этом он написал в своём твиттере.

Брэдшоу, неоднократно заявлявший о возможном вмешательстве Кремля в британскую политику, в том числе в референдум о выходе из Евросоюза, получил электронное письмо от отправителя с русским именем, который утверждал, что имеет информацию о создании "фабрики троллей" на Дальнем Востоке России. В тексте автор утверждал, что работает в НКО, связанной с российской Администрацией президента.

К письму были приложены несколько документов, которые должны были подтверждать эту информацию. Два документа содержали вредоносный код, что подтвердили политику эксперты по кибербезопасности, которым он переправил файлы. Брэдшоу перенаправил письмо в Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании. Там газете The Guardian подтвердили, что изучают ситуацию.

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Аналогичное письмо получили ещё несколько человек, наблюдающих за темой возможного российского вмешательства в политику европейских стран. О получении такого же письма сообщил в твиттере основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс. Он сказал, что сотрудники группы даже не стали открывать сообщение, потому что оно выглядело слишком подозрительно.

После обсуждения темы в социальных сетях, такое же письмо нашла в своём почтовом ящике британский журналист Кэрол Кадваладр, известная своим расследованием скандала вокруг компании Cambridge Analytica, использовавшей персональные данные пользователей Facebook для политической рекламы в разных странах мира.

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