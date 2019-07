Хакеры атаковали почтовые адреса журналистов, пишущих о российских спецслужбах. Злоумышленники попытались получить доступ к аккаунтам сотрудников расследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider в сервисе защищённой электронной почты ProtonMail. Об этом сообщают The Financial Times и твиттер-аккаунт исследовательской группы.

Атакованные расследователи используют ProtonMail для обмена информацией о чувствительных расследованиях, связанных с возможной причастностью российской военной разведки ГРУ к покушению на своего бывшего офицера – Сергея Скрипаля и о крушении лайнера малайзийских авиалиний MH17 на востоке Украины.

Атака началась в среду и была высокоорганизованной и профессиональной, рассказал FT глава почтового сервиса Энди Йен. По его словам, хакеры точно знали, чьи почтовые ящики они хотят взломать. Злоумышленники пытались подделать интерфейс сервиса, чтобы его пользователи отдали им коды двухфакторной аутентификации.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил газете, что почти не сомневается, что атака была спланирована ГРУ. Йен отмечает, что выбор целей для взлома даёт основания предполагать, что атака на них могла быть со стороны государства.